¿Es bueno comer la piel del pescado?

Expertos no recomiendan comer la piel, aunque dependiendo el tipo de pescado, puedes disfrutar de ella con moderación

Tal vez te hayas encontrado en discusiones sobre si deberías o no comer la piel del pescado. Desde el punto de vista de nutricional hay organizaciones que sugieren no comer la piel del pescado ya no aporta nutrientes y puede contener contaminantes nocivos para la salud, como señala la Fundación Española del Corazón.

La piel es la primera barrera de defensa de los peces y actúa como un filtro, tanto la piel como la grasa debajo de ella, acumulan toxinas, metales y demás contaminantes pesados procedentes de las aguas de ríos o mares.

Mayor cantidad de nutrientes

El mayor valor nutritivo se encuentra principalmente en su carne, con sus proteínas de alta calidad, Omega-3 (sobre todo pescados azules/pescados grasos), vitaminas, entre las que destacan vitamina A, grupo B (B1, B2, B3, B12), vitamina D y minerales como fósforo, potasio, calcio, yodo, hierro, magnesio.

Sí puedes comer la piel de ciertos pescados, con moderación

Más allá del valor nutricional, la piel forma parte de exquisitas preparaciones crocantes, tanto en la cocina casera como en los restaurantes gourmet, una manera de aprovechar su sabor y textura.

No tienes que renunciar por completo a comer la piel, dependiendo del pescado.

La piel de con mayor riesgo a contaminantes es la de pescados de mayor tamaño y grasos como la del salmón cosechado en grandes lagos.

Consumir la piel de pescados de tamaño pequeño, como sardinas, jurel, boquerones y poco grasos, tiene un menor riesgo para la salud, ya que su grado de contaminación suele ser menor que en los peces grandes, explica Raquel Varela, Especialista en Seguridad, Higiene Alimentaria y Nutrición.

Guarda y cocina tu pescado con piel

El pescado debe estar limpio antes de congelarlo, pero eso no significa retirarle la piel, incluso al momento de cocinarlo, elimínala después de cocinarlo, recomienda el Manual Práctico Sobre Pescados y Mariscos Frescos, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

La piel ayuda a retener los jugos y sabor del pescado.

Protege la forma del producto durante el cocinado

Aunque no se coma, proporciona un aspecto más atractivo a las comidas

Si te gusta pescar tus alimentos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda que a los consumidores limpiar y cortar la piel y la grasa del pescado que pescan, ya que pueden contener otros contaminantes aparte del mercurio.

Los contaminantes pueden reducirse cortándolos y cocinándolos (hervirlos en lugar de freírlos), porque la grasa se derrite y se elimina del pescado. Así que un caldo de pescado es una excelente opción.