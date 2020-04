Familiares de Paty Navidad preocupados por la salud mental de la artista

Según una allegada a la familia, la hermana de Paty quiere que la vea un psiquiatra

Paty Navidad sigue en boca de todos, no sólo por sus comentarios de que el coronavirus es causado por la tecnología o que se cura “siendo positivos”. Inclusive podemos recordar cuando la también cantante afirmó que “el feminicidio no existe y que no se matan mujeres por el hecho de serlo”. Ahora es noticia de nuevo, pero por las reacciones que ha tenido su propia familia.

La revista Tv Notas publicó recientemente una entrevista hecha a una amiga allegada a la familia de Paty Navidad, la cual accedió a dar declaraciones sobre el tema desde el anonimato. La misma aseguro que “ella aparenta que todo marcha bien en su vida, pero en realidad está muy deprimida por no tener trabajo como antes”, refiriéndose a la artista mexicana. Agregó también que, “Se la pasa viendo videos y leyendo libros sobre conspiraciones políticas, ovnis y fuerzas del mal… La gente la insulta y se burlan de ella horrible…”.

Tú, y todas y cada una de las personas en este mundo somos energía. Es más, el mundo entero está formado por energía vibratoria. Si te sientes bien es que estás vibrando en una frecuencia alta, y si te sientes mal, es que estás en una frecuencia baja. https://t.co/b0wbgmBGFB — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) March 22, 2020

TV Notas indagó sobre si era cierto que Paty había dicho que hablaba con su hermana, la cual falleció hace 4 años. La amiga de la familia de Paty afirmó que la famosa “dice que ha hablado con ella por medio de sueños, ya que asegura que ella tiene el poder único de controlarlos y programarlos mientras duerme para encontrar respuestas”.

En cuanto a la familia de la artista, recalcó que están muy preocupados: “su hermana Yadira le ha pedido que por favor vaya al psiquiatra, pues ya le ha afectado en el trabajo, al grado que los productores no la quieren contratar porque se les hace muy raro su comportamiento”. Pero, esta misma persona, asegura que Paty “se niega rotundamente y hasta se ofendió porque su familia pudiera creer que ella está loca”.

Por último, agregó que Paty Navidad mantuvo una relación virtual con un hombre durante seis años y al final, la engañó. Pero que desde entonces, no ha vuelto a tener pareja.

