Wilfrido Vargas vive horas amargas: ha perdido a varios amigos en una semana, por el COVID-19

El coronavirus ha golpeado duramente a los astros del merengue

Wilfrido Vargas está viviendo un luto muy duro ya que en menos de una semana ha tenido que sufrir la pérdida de amigos y colegas en el mundo de la música, y todo se debe a los estragos del COVID-19, según han informado medios internacionales.

El cantante compartió en Instagram su dolor a través de la siguiente publicación en honor a Francis Oliver.

“Parte de la vida es morir, y estos son los momentos difíciles por lo que inevitablemente debemos todos pasar! Estoy conmovido, esta pandemia cobra otro valioso talento, nuestro compañero ha iniciado su partida. “Francis Oliver. Fuiste parte de nuestra historia perteneciendo a la orquesta en los 90’s y marcaste tu presencia con disciplina y tu talento. Paz a tu alma.” Me uno al sentimiento de sus dolientes!”, escribió el músico.

Horas antes Wilfrido Vargas también dejaba en la red el amargo dolor de la pérdida ante la muerte de Fausto Arias, en sus redes sociales, ya que unió su sufrimiento al de su amiga Milly Quezada, quien era cuñada del fallecido.

“Buenos días mi gente. Hoy me toca hablar desde el fondo de mi tristeza, al enterarme sobre la muerte del pastor Fausto Arias, gran hermano, músico, trmbonista, productor, director musical y un músico completo. Fausto era el esposo de Joselin la hermana de Milly Quezada. Es la primera vez que me toca de tan cerca la calamidad de despedir a una victima de la pandemia. ¿Qué es una buena persona? Eso no se sabe. Porque unos procuramos dar esa impresión, y otras ni saben Que lo son. Solo tú le ves el corazón a través de sus ojos, su sonrisa su alma y su actuar. Todo quien lo conoció, sé que percibía su alma. Él mismo no se percató que era un santo, nunca le interesó. Que descanse en paz querido colega. Fuerza Joselin, Fuerza Mily y descanse en paz mi eterno amigo del alma”, dijo Vargas.

De momento el cantante se mantiene pendiente de la salud de otro amigo y colega del mundo del merengue, Johnny Ventura, quien también padece COVID-19.