Alimentos que debes evitar ordenar para entrega, según los chefs

Los tacos y estofado son las mejores opciones de comida a domicilio, evita las tortillas fritas

Todos hemos esperado ansiosamente por la llegada de la comida que ordenamos, con hambre y mucho antojo. Sabemos que es horrible la decepción al abrir el paquete y ver que no es lo que esperabas o que se ha arruinado.

Hay alimentos que es mejor no ordenar, no solo porque estarán aguados, duros, fríos o gomosos, sino también porque no es la mejor forma de gastar tu dinero.

Comida frita

Crujiente por fuera, blanda por dentro, ese es el punto ideal de la comida frita. La textura y la consistencia son fundamentales.

Desafortunadamente cuando el interior del alimento se enfría, la cobertura se ablanda y el frito se arruina, a nadie le gusta recibir papas marchitas, como de goma.

Y si tu pedido es abundante como para refrigerar una parte y servir después, olvídalo, no volverán a estar crujientes. Es probable que las sobras vayan a la basura, lo que sería un desperdicio de alimentos.

Los fritos están dentro de los peores alimentos de entrega a domicilio, incluyendo palitos de mozzarella, encurtidos fritos, pescado frito e incluso papas fritas, coinciden en Insider los chefs Ariane Resnick, Luis Gutiérrez y Sean Huggard.

Empanizados y empanados

Los empanizados y empanados pueden pasar por la misma suerte que los fritos, enfriarse rápidamente, dejar de ser crujientes y estar aguados al momento de comerlos.

Podrías recibir un pescado empanizado humedecido, una empanada blanda y si no se retiró el exceso de aceite, la sensación al morder sería terrible.

Calamares

A menos que quieras masticar algo chicloso, ordenar calamares no es una opción recomendable en órdenes de comida a domicilio. En poco tiempo se ponen duros y empapados.

Si quieres ordenar productos del mar, puedes optar por tacos de pescado o camarones.

Pastas con salsa espesa

Las pastas con poca salsa son una buena opción ya que al calentarse de nuevo estarán blandas y con buena textura. Sin embrago, ordenar fideos o sopas con demasiada salsa espesa no es una buena elección a menos que quieras una pasta muy blanda.

Los fideos perderán su textura ya que continuarán absorbiendo el líquido en el plato, y si los guardas en el refrigerador podrían hasta hacerse papilla, señala Resnick.

Ensaladas

Probablemente es un día en el que no tienes el ánimo ni de hacer trozos una lechuga y cortar un tomate, pero es mejor que prepares tu ensalada en casa a que pidas de entrega. Los aderezos con los que acompañan para mezclar en casa no son tan ricos como en el restaurante explica el chef Sean Huggard, propietario de Blue Island Oyster Bar and Seafood.

Si quieres que alguien más cocine por ti, has que valga la pena, puedes pedir un estofado, lasagna u otra comida que requiera mucho tiempo en la cocina y llegue con buena textura y sabor a tu casa.

Otra excelente opción y que no falla son los tacos, eso sí, la tortilla debe ser blanda (no frita, no crujiente) para evitar que lleguen hechos chilaquiles.