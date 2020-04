4 vitaminas esenciales para nutrir tus defensas

A través de la alimentación y la correcta ingesta de nutrientes podemos proteger al sistema inmunológico y aumentar las defensas naturales del organismo, conoce las vitaminas que no podrán faltar en tu dieta para protegerte de todo tipo de agresiones

La actual situación de salud que se vive a nivel mundial, nos invita a tomar todo tipo de medidas de prevención para protegernos de riesgo de contagio por Covid-19. Seguir una alimentación equilibrada y rica en nutrientes es el mejor aliado para mantener un sistema inmunológico fuerte, la ingesta adecuada de vitaminas y minerales es determinante en nuestro estado de salud y mecanismos de defensa. Una de las principales armas para evitar contagios es un sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra infecciones, las bacterias y los virus, a través de diversas reacciones el cuerpo ataca y destruye a los organismos infecciosos que lo invaden, las cuales reciben el nombre de antígenos. Conoce las vitaminas que no podrán faltar en tu dieta, son el mejor aliado para mantener fuerte al sistema inmune y su ingesta es clave para disminuir el riesgo de padecer diversas enfermedades e infecciones. Una extraordinaria recomendación es obtenerlas a través de una dieta equilibrada que las contenga y también puedes complementar con la ingesta de algunos suplementos vitamínicos naturales.

1.Vitamina A

La deficiencia de vitamina A se relaciona directamente con un sistema inmunológico deprimido, esto se debe a que se ven alterados los niveles de inmunidad innata a través de las células y de la secreción de los anticuerpos. Es una vitamina esencial para unas mucosas saludables, las cuales son indispensables al crear una barrera y un sistema de defensas ante la entrada de agentes patógenos. La encontrarás en alimentos como las grasas lácteas, el hígado y gran parte de las carnes animales, también se encuentra en forma de provitamina A en vegetales como la zanahoria, el brócoli, la col, las espinacas, el mango, el albaricoque y el melón.

2. Vitamina C

La vitamina C es indispensable para un sistema inmunológico fuerte y una de las más conocidas por sus beneficios para incrementar la inmunidad. Una buena ingesta de vitamina C se relaciona con su aumento en la producción de linfocitos, un menor riesgo de adquirir infecciones por la presencia de virus o bacterias en el organismo y en caso de llegar a padecerlas acelera significativamente el proceso de recuperación. A la vez se le atribuyen buenos beneficios expectorantes por lo que protege las mucosas y crea una barrera protectora en vías respiratorias. Se encuentra en alimentos en toda la familia de los cítricos como es el caso de los limones, las limas, las naranjas, las toronjas y también en el kiwi, las fresas, los pimientos, la col y los tomates. Una buena recomendación es complementario a la alimentación, consumir una tableta de vitamina C todas las mañanas.

3. Vitamina E

Todos los alimentos que se destaquen por su alto contenido en vitamina E son un fiel aliado del sistema inmunológico, esto se debe a su extraordinario contenido en antioxidantes que ayuda protegiendo las membranas biológicas. Debido a esto es un buen elemento para contrarrestar todo aquello que ejerza una acción inmunosupresora, actúa eficazmente contra los radicales libres y tiene grandes propiedades antiinflamatorias. La encontrarás en alimentos como los aceites vegetales prensados en frío, los vegetales de hoja verde, el aguacate, el germen de trigo y los frutos secos.

4. Vitamina D

No existe un sistema inmunológico fuerte sin la presencia de vitamina D que está involucrada en diversos procesos biológicos como la absorción del calcio y fósforo en los intestinos, fortalece los huesos y previene condiciones como la osteoporosis, controla el azúcar en la sangre, mantiene la función muscular correcta, pero sobretodo tiene la importante tarea de fortalecer al sistema inmunológico, previene enfermedades respiratorias e infecciones. Una de las formas más increíbles en las que obtenemos la vitamina D es a través del sol, sin embargo también podemos complementarlo con una alimentación que la contenga como es el caso de productos como los pescados grasos, la leche, los huevos, la mantequilla, los aceites de hígado de pescado y los champiñones.