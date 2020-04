“Si quieres el personaje tienes que tener una relación conmigo”: actriz mexicana denuncia a Carlos Marcovich, el “Harvey Weinstein argentino”

El director de cine es señalado de racismo contra los mexicanos, agresiones y de pedir favores sexuales a cambio de trabajo

Alejandra Haydee fue acosada durante años por el director de cine Carlos Marcovich y no lo soportó más. La actriz mexicana salió a los medios de comunicación para denunciar al argentino por acoso, agresiones y racismo.

En entrevista con De Primera Mano, Alejandra contó la primera ocasión en que sufrió vejaciones del también fotógrafo.

“Todo el tiempo estaba alcoholizado, ahí comenzó el acoso”, expresó sobre la ocasión en la que trabajó con él en un video del grupo Camila, que finalmente no vio la luz, por mal comportamiento de Marcovich.

¡Alejandra Haydee señala de acoso sexual a director Carlos Marcovich! #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/pKDpKUpAGH — De Primera Mano (@deprimeramano) April 8, 2020

“Haría lo que fuera por comerte a besos completita”, contó que le escribió la actriz tras el fallido proyecto. “No le contesté”.

“Te aviso que yo no quiero nada contigo”, le aclaró.

La Actriz Mexicana, Alejandra Haydee, denuncia en el Programa @VentaneandoUno que fue acosada por el Director de Cine Carlos Marcovich. Y ya se asesora para denunciarlo legalmente. Convoca a otras mujeres que hayan sido acosadas también. pic.twitter.com/SMJ5l9WJFk — María (@Maria78Maria78) April 7, 2020

Después de ese penoso incidente, Marcovich llamó a Alejandra para filmar el “El Hotel”. “Volé a Playa del Carmen y al llegar me dijo, ‘si quieres el personaje tienes que tener una relación conmigo… Te lo digo en serio'”.

Alejandra regresó a Ciudad de México, pues se negó a hacerle favores sexuales a cambio del papel.

“La ANDA me apoyó, luego regresé y me dijo te voy a dar un personaje pequeño”, le dijo, pero no aceptó.

La tercera ocasión en que el director agredió a la actriz fue cuando se puso en contacto para invitarla a ver la película, en la que no participó. No quiso ir y la insultó. Le dije sabes qué, “esto es acoso”.

Alejandra confirmó que se está formando un grupo de víctimas, pues el director habría de proferir insultos racistas contra los mexicanos y agrede actrices durante las filmaciones.

Este caso recuerda al de Harvey Weinstein, el famoso productor estadounidense que pasará el resto de su vida en la cárcel por agresión sexual.