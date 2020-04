Adamari López es la portada de la revista People y habló de su peso y de que está viendo a un psicólogo

View this post on Instagram

¡Bellísima! Nuestra @adamarilopez en la nueva portada de Abril de la revista @peopleenespanol 😍💖 Esta es su portada número 25 y habla de como ha perdido 10 libras y ha mejorado su salud en lo que llevamos del 2020 ¡Qué hermosa! En el link en bio te llevamos detrás de cámaras