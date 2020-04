COVID-19: muere marino de buque Roosevelt, en donde 600 tripulantes están infectados

Últimas noticias

Un marinero que había dado positivo para COVID-19 en el barco de la Armada estadounidense USS Theodore Roosevelt murió a causa del virus, se informó el lunes 13 de abril.

Las autoridades no revelaron el nombre del marino, quien había sido transferido a la unidad de cuidados intensivos de un hospital militar el jueves 9.

Cerca de 600 miembros de la tripulación del buque dieron positivo para el coronavirus. Ya se ha testeado al 92% de la tripulación del barco militar.

Mientras los casos de COVID-19 siguen aumentado en los Estados Unidos, la administración Trump dice que el aislamiento social parece estar funcionando para ralentizar la propagación, pero que esta medida debería prolongarse para que sea realmente efectiva.

A mediados de abril, todavía hay más de 80 millones de personas en todo el país bajo la recomendacón de estar en sus hogares y salir lo menos posible, solo para cosas indispensables como ir al supermercado o a la farmacia.

Ayuda del Gobierno federal

El proyecto de ley, ya aprobado y firmado, ofrecerá ayuda económica a los contribuyentes, para enfrentar la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Trabajo ha informado que más de 6.6 millones de personas ya se han quedado sin empleo a causa de esta pandemia.

El paquete de $2 billones, ofrecería $1,200 a individuos solteros, $2,400 a parejas y $500 por cada niño menor de 17.

Miles de ontribuyentes ya han comenzado a recibir los pagos en forma de depósito directo.

Ciencia contra COVID-19

En el plano médico, científicos que formaron parte del comité que le puso nombre al nuevo virus aseguran que COVID-19 es bastante estable, lo que significa que no muta (cambia) tan rápido. Esto permitiría que la vacuna que se desarrolle proteja durante un período largo de tiempo.

Todos los virus evolucionan. Por ejemplo el de la gripe muta cada año, por eso tiene que haber una nueva formulación de la vacuna cada invierno.

Stanley Perlman, de la Universidad de Iowa, y Benjamin Neuman de Texas A&M University at Texarkana, dijeron que el nuevo coronavirus no se ha modificado demasiado desde que surgió en Wuhan a fines de diciembre.

Lo compararon con el de la gripe o influenza, que es notoriamente escurridizo.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aclaró en varias oportunidades que el desarrollo de una vacuna no ocurre de un día para el otro.

Los ensayos clínicos que investigan su seguridad y eficacia, y las pruebas en personas puede llevar, mínimo, de un año a 18 meses.

En el mundo

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson fue dado de alto del cuidado intensivo luego de complicarse su cuadro de COVID-19. A fines de marzo, Johnson había anunciado que había dado positivo para el coronavirus. ahora se enceuentra en su casa de campo, recuperándose.

Con el coronavirus literalmente en todas partes del mundo, los países miran con críticas a Suecia, que eligió una estrategia completamente distinta para enfrentar el brote: mínimo aislamiento, solo para adultos mayores y alumnos de escuela secundaria y universidades. Pero ha mantenido abiertos además de tiendas esenciales, restaurantes, cenros comerciales y gimnasios.

Autoridades sanitarias de ese país dicen que su estrategia para enfrentar al coronavirus se basa en la ciencia y en la idea de generar inmunidad en la comunidad.

Sin embargo, están cambiando a la luz del aumento de casos. A mediados de marzo todavía se permitían eventos de hasta 500 personas, ahora han reducido a 50.

Suecia tiene unos 3,700 casos de COVID-19, con 110 muertes al 31 de marzo.

Un informe de autoridades sanitarias de Italia reveló que el 99% de las muertes por COVID-19 en ese país fueron de personas que ya tenían otra condición médica previa. Ya ha habido más de 8,200 muertes (al viernes 27 de marzo por la mañana).

Según el estudio del Instituto Superior de Sanidad, más del 75% de las personas que fallecieron tenían hipertensión, el 35% padecía de diabetes, y otro porcentaje importante tenía afecciones cardíacas.

La edad promedio de las personas que fallecieron en Italia a causa de COVID-19 era 79.5 años.

Cierres y cuarentenas

Tomando ejemplos de la respuesta de otras naciones a la pandemia, en un esfuerzo nacional por frenar la propagación del coronavirus, miles de escuelas en los 50 estados, desde Los Angeles hasta Nueva York, están teniendo clases a distancia o entregando tarea para hacer en internet.

En California, expertos le reclaman al gobernador Gavin Newsom que utilice la fuerza pública para forzar a las personas a respetar el auto aislamiento.

Las playas y malecones del estado se veían colmadas en estos días, sin un respeto adecuado por el distanciamiento social.

Johns Hopkins University creó un mapa de casos , casi en tiempo real, que también puedes ver y seguir aquí:

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar (con el brazo, no con la mano). También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Cumplir con el “distanciemiento social” y permanecer en casa el mayor tiempo posible. Fuentes: OMS, CDC, National Health Commission of China, Johns Hopkins.