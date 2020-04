Mira cómo ha crecido la hija menor de Eugenio Derbez, Aitana

View this post on Instagram

#throwbackthursday Parece que fue ayer☺️ Aitana tenía 2 añitos🥰 Y nosotros… pues también 2 añitos de ser padres. Bueno no, Eugenio ya tenia 30 años de ser padre, pero sólo 2 de ser padre de Aitana. Y conmigo. Bueno, conmigo ya llevaba 10 años, pero de ser padres juntos, sólo 2. Bueno, de ser padres de Aitana, pero de ser padres de Fiona ya teníamos 4 años. Ahora bien, de esos 10 años juntos, sólo llevábamos 4 de casados. Sí, fuimos novios 6 años 🙄Bueno, tuvimos un break, pero nadie se enteró, así que no cuenta. Así es que teníamos 2 de papás, 10 de pareja, menos 4 de Fiona, más 30 de Eugenio, menos el número que pensaste, multiplicado por 2 y dividido entre los hijos que tiene Eugenio… 🤔 … Ya se me olvidó cuál era el punto, pero está bonita la foto, no? Y por cierto, cuánto les dio? Pongan el resultado 👇🏼👇🏼👇🏼 🤣🤣🤣