¿Necesitas un protector de almohada?

Cuando pones tu cabeza en la almohada por la noche, el hecho de que podría enfermarte probablemente nunca pasa por tu mente. Pero hay algo escondido en su interior que podría ser perjudicial para tu salud: los ácaros del polvo.

Estos insectos microscópicos y sus excrementos son un alérgeno doméstico común que se puede encontrar en la ropa de cama, colchones, muebles tapizados y cortinas, en cualquier lugar donde se acumule humedad y células muertas de la piel. Las almohadas, sin embargo, son uno de sus lugares favoritos.

“Con el tiempo, el cabello, las células muertas de la piel, el sudor y la baba se acumulan en la almohada”, dice Neil Kao, MD, un alergólogo-inmunólogo en Greenville, South Carolina.

El resultado es un banquete para los ácaros del polvo, pero malas noticias para ti.

“Los desechos de los ácaros del polvo pueden desencadenar alergias y asma”, dice Melanie Carver, vicepresidenta de salud comunitaria de la Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA). Los síntomas pueden variar desde picazón en los ojos y escurrimiento nasal, algunos de los cuales se pueden remediar con medicamentos de venta libre, hasta dificultad para respirar y dormir, según la Asociación Americana del Pulmón.

“Para las personas con asma y alergia a los ácaros del polvo, reducir la exposición a los ácaros del polvo es una parte importante de su plan de control de alergias o asma”, dice Carver.

Un protector de almohada certificado por la AAFA para reducir los ácaros del polvo puede ayudar.

“Tienen poros microscópicos que son demasiado pequeños para que las células muertas y los cabellos pasen a través de la almohada”, explica Kao.

Y los ácaros del polvo tienen dificultades para construir sus hogares sin una fuente de alimentos. Los protectores de almohadas comunes que no están certificados para combatir a los ácaros del polvo pueden ayudar a que la almohada dure más tiempo, pero no harán nada por tus alergias.

Puedes esperar pagar entre $7 y $30 por un protector de almohada regular y entre $20 y $60 por un protector de almohada certificado por la AAFA.

Encuentra el protector de almohada adecuado

Para un protector que mantenga a los ácaros del polvo fuera de tu almohada, verifica en la etiqueta del producto que el tamaño del poro de la tela (el tamaño de las aberturas en el tejido) no sea mayor de 6 micrómetros o micras, y busca palabras como “tela tejida”.

También puedes buscar protectores de almohadas que estén certificados por la AAFA; estos dirán en el empaque: “Certified Asthma and Allergy Friendly” (certificado como apto para el asma y las alergias) o “Meets Certification Standards” (cumple con las normas de certificación), junto con el logotipo de la AAFA.

Las almohadas con esta certificación han sido probadas para asegurarse de que bloquean más del 99% de los alérgenos de los ácaros del polvo antes del primer lavado y el 95% después de 18 lavadas. También puedes ver los protectores de almohadas que han sido probados en el sitio web de productos certificados de la AAFA.

Pero no has terminado solo porque hayas puesto un protector sobre tu almohada. Recuerda lavar la almohada y el protector con regularidad. “Recomendamos que los materiales de la ropa de cama se laven semanalmente con agua cliente para eliminar los ácaros del polvo”, dice Carver.

Solo recuerda que los lavados frecuentes pueden degradar la permeabilidad de un protector de almohadas. Así que revisa la recomendación del fabricante para saber cuándo debes reemplazarlo. Como regla general, Carver sugiere reemplazarlo cada dos años o antes.

¿Comprar almohadas junto con protectores de almohadas? A continuación, los miembros de CR pueden ver las calificaciones de las cuatro almohadas principales de las primeras pruebas de almohadas de CR.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.