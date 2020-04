¿Trump quiere despedir al Dr. Anthony Fauci, el máximo experto en infecciones contra coronavirus?

El presidente Donald Trump ha sido cuestionado por no tomar en serio la amenazas del coronavirus desde enero pasado, cuando recibió alertas sobre su extensión en los Estados Unidos, pero ahora genera especulaciones sobre el futuro del Dr. Anthony Fauci, el máximo epidemiólogo de la Casa Blanca contra la pandemia.

El mandatario retuiteó a un conservador que pidió que se despidiera al Dr. Fauci, quien en una entrevista en CNN dijo que pudo haber hecho más para prevenir la propagación del COVID-19.

“Quiero decir, obviamente, podría decirse lógicamente que si tuvieras un proceso en curso y comenzaras la mitigación antes, podrías haber salvado vidas”, dijo Fauci.

El experto se refiere a que la emergencia nacional pudo comenzar antes para implementar el distanciamiento social.

La republicana DeAnna Lorraine consideró que era tiempo de “despedir a Fauci”, afirmando que el experto dijo a finales de febrero que no había dijo que “no había mucho de qué preocuparse”.

El presidente respondió afirmando que “todo estaba grabado” y que él había “prohibido” los viajes desde China antes de que “cualquiera hablara”.

No queda claro si el presidente despedirá al Dr. Fauci, ampliamente respetado por la comunidad médica, quien ha logrado un gran impacto en medios de comunicación por enviar mensajes claros sobre la pandemia y el peligro de adelantarse a romper la cuarentena.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020