Paciente en coma por coronavirus dio a luz sin saberlo: “soy un milagro andante”, dijo al despertar

Una paciente embarazada afectada por el coronavirus salió de un coma inducido médicamente durante una semana, y en el ínterin dio a luz sin saberlo.

Angela Primachenko, de 27 años, dijo al programa “Today” que tenía 33 semanas de embarazo cuando enfermó de fiebre y dio positivo por COVID-19 en su ciudad natal, Vancouver, en el estado Washington.

En cuestión de días, ella estaba luchando por su vida en un coma inducido médicamente en el Legacy Salmon Creek Medical Center, y los médicos le indujeron el parto días después para garantizar la seguridad de la bebé que gestaba, dijo.

“Obviamente, nadie esperaba que me enfermara tanto, así que absolutamente no esperaba dar a luz a mi hija”, dijo sobre su llegada inicial al hospital antes de su coma.

Sin saber que ya era madre por segunda vez, Primachenko salió de su coma el 6 de abril, cinco días después de dar a luz a una bebé sana.

“¡Después de todos los medicamentos y todo lo que acababa de despertar, y de repente ya no tenía mi barriga! Fue extremadamente alucinante”, dijo al programa matutino de NBC.

A Primachenko finalmente se le permitió regresar a su casa el sábado, pero aún no puede sostener a la bebé Ava, hasta dos semanas después del nacimiento, debido al temor a la infección. Así, sólo ve a su pequeña en FaceTime y fotos.

La joven madre fue aplaudida por el personal del hospital cuando finalmente abandonó los cuidados intensivos, y admitió que se siente “como un milagro andante”.

El nombre Ava fue elegido porque significa “aliento de vida”, dijo su madre, terapista de respiración. “Entonces ella es nuestro nuevo aliento de vida”.

