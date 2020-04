Jimena Sánchez comparte sus fotos que la muestran en microbikini, luciendo sus caderas

View this post on Instagram

Ya cumplo 9 años en Fox Sports (no recuerdo bien el día) pero se que fue a principios de abril. Si recuerdo que nunca había hecho televisión, y estaba súper nerviosa, me daba pena y pánico hablar a la cámara pero Dios me puso ahí y hoy no puedo estar más agradecida con El. 9 años que he pasado de todo, rupturas, días que te tienes que parar con una sonrisa a cuadro cuando lo que quieres es llorar, también muchos fracasos que después te llevan al aprendizaje, mucho éxito, sueños cumplidos y miles de risas. Gracias por su apoyo en estos 9 años, por su paciencia de cuando empecé en Fútbol Para Todos y después en Lo Mejor De Fox Sports, a los fans de WWE gracias por el apoyo y la aceptación, gracias a los seguidores de MLB créanme que estar en un show de baseball es cumplir uno de mis más grandes sueños, a los de NFL cuando pienso que llevo 5 Superbowls no puedo estar más agradecida con ustedes y con Dios. No se si ha sido un proceso lento, pero si veo hacia atrás y veo a la Jimena que entro con unos nervios terribles, me da mucho orgullo y felicidad en lo que me convertí y eso es gracias a ustedes Vamos por más años @foxsportsmx, una cadena que me ha cumplido mis locuras, me ha permitido crecer y aprender, además de haber creado una familia que nos cuida a cada uno. Yo les prometo seguir entreteniéndonos, ponerles diario una sonrisa, e informando. Gracias 🙌🏾