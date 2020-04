Conoce la increíble y ecológica casa de Sara Corrales en la Ciudad de México

View this post on Instagram

Con esta reina en mi casa! 👯‍♀️ Si, andamos de pantuflas las dos porque en mi casa tengo una canastica a la entrada que está llena de zapaticos nuevos así para que todos mis invitados estén cómodos y no entren malas energías a mi oasis de amor y tranquilidad! A mi casa solo entran personas amorosas, felices, sin envidias, sin criticas. Feliz nocheeeeeee, descansen ✨. Los quiero.