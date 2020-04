Kimberly Dos Ramos celebra su cumpleaños en la cama

View this post on Instagram

Oooo siiiii It’s my 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘉𝘪𝘳𝘵𝘩𝘥𝘢𝘺 🎂 definitivamente un cumple diferente 🙏🏻🙌🏻 pero nada mejor que estar tranquilita en casa aprovechando y disfrutando de alguna manera estos días ❤️🙏🏻❤️🎉 gracias y millll milll gracias a 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 y a 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 por sus lindos mensajes , sus lindos deseos , su buena vibra , sus fotos y videos que me mandan 🙏🏻🙌🏻 ustedes hacen que mi cumple sea muchísimo más 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 con toda la linda energía que me mandan ✨🙌🏻 Mil gracias también a mis súper #𝐊𝐢𝐦𝐲𝐬𝐭𝐚𝐬 por todo el amor y el apoyo que siempre me dan l@s amooooo !!! ⁣ Sigamos en casita 🏠 🙏🏻todo va estar bien 🙏🏻🙌🏻!!!. •- 👚: @happymomentstogo mil mil gracias la ameeee ❤️🙌🏻❤️.