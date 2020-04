¿Quién es Sandra de la Vega? Conoce a la bella tapatía dueña del corazón de Andrés Guardado 

View this post on Instagram

#Repost @caricias_emocionales ・・・ Luchar es darle siempre un motivo más a la realidad cuando ésta te devuelva que no es posible. Es hacer oídos sordos a la cabeza o al corazón cuando, en momentos de cansancio o cuando se tuercen las cosas, te dice «abandona». Porque siempre he creído que el momento en el que más te necesitan tus sueños, el amor y la vida es cuando las cosas van mal, se ponen feas o faltan fuerzas. Ahí es donde más se lucha y donde ese esfuerzo extra te da pie a aspirar a lo más grande. Luchar, en esencia, es darle esperanza a la esperanza. Aunque no la tengas. Es dar un paso al frente, aunque sea temblando, y guiñarle un ojo al futuro. Es apretar los dientes y siempre pensar «Esto también pasará». Y es que se puede luchar por muchas cosas. Pero también por algunas personas. Sobre todo por quienes también lo hicieron por ti. Porque a día de hoy es difícil encontrar a personas que se dejen la piel por ti, incondicionalmente, a pesar del paso y el peso del tiempo.