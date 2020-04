Por qué son tan caros los pistachos

Su proceso de elaboración no es tan sencillo como podría creerse

A prácticamente todos nos fascinas los pistachos, sobre todo para tomarlos como botana cuando estamos viendo algo en la televisión o al asistir a un evento deportivo. Sin embargo, estos frutos del tamaño de los cacahuates suelen venderse a precios un poco altos, por lo que sería normal que te preguntaras a qué se debe esto.

A continuación, te explicamos el porqué de su precio caro.

Crecen en unos cuántos lugares

Los pistachos son una planta nativa del desierto y pueden sobrevivir en condiciones climáticas adversas, pero requieren de dos requisitos para crecer adecuadamente: que haya inviernos fríos, pero en donde el suelo no llegue a congelarse; y que haya veranos largos y calurosos con poca humedad para que puedan madurar, de acuerdo con Heart Of The Desert.

El asunto es que no hay muchas partes en el mundo que cumplan con estas condiciones, lo que lo hace más difícil de producir y eleva su valor.

Mano de obra

En Estados Unidos se utilizan máquinas para cosechar y procesar los pistachos, pero hay personas manejando y supervisando todo el equipo, además de que están cargando y descargando el fruto.

El proceso más complejo es el último paso, que es el del control de calidad, y en el que califican los pistachos a mano para que sólo se empaquen los de más alta calidad.

Como ves, el cultivo y cosecha es complicado, lo que requiere mucho tiempo y mano de obra, y contribuye a elevar su precio.

Pocos pistachos por árbol

En cinco años un árbol de pistachos únicamente produce un kilo de frutos secos y entre 2.5 y 5 kilos de pistachos frescos, según informó Money Inc.

A los 7 o 10 años, la cantidad aumentará gradualmente hasta alcanzar al menos 6 kilos de pistachos secos y 15 kilos de frescos.

Tienen que pasar 15 años para que un árbol dé su mejor producción, que sería de 15 kilos de nueces secas y cerca de 37 kilos de frutos frescos.

Como ves, los productores tienen que esperar bastante tiempo para que uno de sus árboles de pistachos sea realmente redituable.

