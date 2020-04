A Bárbara de Regil no le preocupan las burlas que recibe en redes sociales

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ reveló qué la motivó a realizar sus clases de ejercicio gratis en redes sociales

Ser fuente de memes, críticas y burlas no le quitan la sonrisa a Bárbara de Regil, quien sólo se enfoca en lo positivo.

La actriz y sus clases de ejercicio se han vuelto virales, pero más que inspirar a los deportistas despertaron el humor de usuarios que se han grabado en todo tipo de situaciones ajenas al ejercicio.

“Me encantan (los memes y videos), no me lo tomo personal. Nunca esperé ser tan viral y me fascina que la gente se divierta y se distraiga. Como todo el mundo ha hecho su esfuerzo, todos han sido especiales y no tengo un favorito.”, explicó.

“Lo tomo con amor, la gente que me taggea y me escribe es gente amorosa y feliz. Me da mucho gusto que gente así me siga porque es lo que yo comparto siempre“, compartió la actriz en entrevista telefónica.

Durante cerca de 30 días, la actriz ha ofrecido clases de casi una hora en Instagram, con las que incluso ella ha bajado cuatro kilos y han acompañado el éxito de su proteína, que cuando sale a la venta se agota en menos de 20 minutos, según dice.

Pero desde cama, famosos como Aislinn y José Eduardo Derbez, Sebastián Yatra y “El Mastuerzo“, de Botellita de Jerez, han hecho sus versiones cómicas de cómo seguir las rutinas.

Aunque no esperaba inspirar la creatividad, De Regil asegura que al provocar risas también cumple el objetivo que perseguía: hacer más llevadero el encierro por la crisis del coronavirus.

“En esta época debemos de distraer la mente, está cañón todo el día estar sin hacer nada en casa. De hecho, por eso inventé las clases y empecé a ofrecerlas gratis en línea. Pienso mucho en la gente y decidí hacerlas para compartir la motivación que a mí me sobra. Las redes son una cosa impresionante. No quiero usarlas para transmitir envidia, cosas negativas ni nada”, aseguró la protagonista de ‘Rosario Tijeras’.