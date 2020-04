10 alimentos que nunca debes congelar

Nunca debes congelar ciertos alimentos, a menos que quieras arruinar su sabor y textura; incluso hacerlas peligrosas para tu salud

El congelador puede ser uno de los mejores aliados para conservar tus alimentos ya sean crudos o preparados. Algunos pueden mantener sus propiedades nutricionales y condiciones óptimas para el consumo hasta un año. Sin embargo, hay algunos comestibles que no debes guardar en el congelador, el resultado puede ser desagradable en textura, sabor e incluso peligroso para su consumo. Así que, por favor, no arruines tus alimentos y revisa esta lista de no congelables.

Huevos hervidos o con cáscara

De ninguna manera guardes los huevos con cáscara. El contenido de agua dentro del huevo se expandirá al congelarse, lo que puede hacer que la cáscara externa se agriete y sea vulnerable a las bacterias. Si no se rompen, las claras se volverán gomosas, así que también evita guardar salsas a base de huevo, como el merengue y las natillas.

Aquí te decimos cómo congelar correctamente los huevos completos, solo las yemas o las claras.

Carne descongelada

Una vez que descongelaste chuletas, hamburguesas o cualquier otra carne ya sea de vaca, cerdo, aves, pescado o mariscos nunca vuelvas a congelarla. Los alimentos congelados y descongelados están más expuestos a que proliferen bacterias dañinas.

Las bacterias en la carne se pueden multiplicar rápidamente en temperaturas entre los 40°F y los 140°F. Por ello trata de descongelar en el refrigerador y cocinar de inmediato.

Leche

La leche en el congelador puede separarse en trozos; cuanto mayor es el contenido de grasa, más se separa. Tendrá una textura bastante desagradable al descongelar, no te gustará preparar un licuado con ella. Aunque si la congelaste en pequeños cubos podrías ocuparlos durante el primer mes para cocinar con ellos.

Queso y Yogur

Con los quesos blandos como el queso crema, requesón y crema agria, sucede lo mismo que la leche. La textura será muy mala e incluso cristalizada.

En cuanto al yogurt, no morirán sus cultivos vivos, pero olvídate de encontrarte con la cremosidad, esta se habrá perdido, se volverá granulado y en partes cristalizado.

Mayonesa

A menos que tengas un consumo abundante en casa o un negocio de comida, evita comprar esos enormes frascos de mayonesa, ya que no se recomienda congelar porque sus ingredientes se separarán.

La mayonesa comercial utiliza huevos pasteurizados y tiene un alto nivel de acidez, lo que significa que es segura cuando se almacena a temperatura ambiente. Sin embargo, la calidad y el sabor mejoran al mantener el frasco en el refrigerador una vez abierto entre 2 y 3 meses.

Mermelada

Si congelas mermelada o jalea de frutas, arruinaras su textura. De acuerdo al Centro Nacional para la Conservación de Alimentos en el Hogar de la Universidad de Georgia, al colocar la jalea sobre un pan, solo conseguirás remojarlo, ¿alguien quiere un pan aguado?

Papas

No es necesario refrigerar ni mucho menos congelar tus papas crudas y enteras, al momento de cocinarlas estarás creando sustancias dañinas para tu salud como la acrilamida.

Aquí te explicamos mejor: No guardes las papas en el refrigerador

Además, congelar las papas se separa el almidón y el agua, tendrán una textura muy mala. Evita preparar tu versión de papas a la francesa y congelarlas crudas.

Las papas fritas fabricadas comercialmente se congelan rápidamente, lo que brinda una calidad diferente a las papas congeladas caseras.

Lo que sí puedes hacer es congelar papas previamente blanqueadas o cocidas.

Vegetales con gran cantidad de agua

Los vegetales o frutas que tienen una alta concentración de agua, como el apio, el pepino, las lechugas y la sandía no sobrevivirán al congelador porque cristalizarán rápidamente

Vegetales como el repollo, apio, berro, pepinos, lechuga, perejil y rábanos y otros con mucha agua también cambiarán rápidamente su color, aroma y sabor. Nada apetecibles.

Comida frita

Mejor dile adiós a esos palitos de mozzarela, papas y otras de tus insanas delicias fritas. Si los congelas perderán su encanto crujiente y al recalentarlos estarán blandos.

Así que evita freír una gran cantidad de nuggets y luego congelarlos.

Refrescos en lata

Con el calor de primavera y verano probablemente quieras un refresco tan frío que decidas meterlo al congelador, mala idea. Habrá una explosión de aluminio y refresco pegajoso.