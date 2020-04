La Chiquibaby se desató bailando en el balcón de su casa en Miami mientras veía al Dj David Guetta

View this post on Instagram

#davidguetta recaudando fondos contra el Coronavirus… ahora con un vecino así se pasa mejor durante la cuarentena …. #repost @weraveyou ・・・ Yesterday @davidguetta has made history from Miami!🙏 6 millions of people from every part of the world joined the livestream and donated to fight against coronavirus! 🌎❤️ and the set was plenty of NEW MUSIC!🚨⠀ ⠀ Tag your raver friend! 👥⠀ 📹: @davidguetta ⠀ ⠀ Follow ➡️ @weraveyou ⬅️ for more content like this!