Luis Miguel sobre su mamá: “Es una de las cosas que me duelen y siguen estando pendiente”

En el 2008, antes de pensar en hacer una serie, el cantante le dio a María Elena Salinas una de las entrevistas más reveladoras

Ante que estuviera en los planes ‘Luis Miguel, La Serie’, María Elena Salinas le realizó al cantante, quien hoy cumple 50 años, una de las entrevistas más reveladoras donde, como nunca, habló de la familia, sus hijos, el dolor que le causaba no saber nada de su madre, y hasta le confesó que muchas veces se preguntó se había valido la pena su carrera teniendo en cuenta el recuento de lo daños.

La entrevista fue en el año 2008, para el programa ‘Aquí y Ahora’ que la periodista conducía junto a Teresa Rodríguez en Univision. La cita fue para hablar de la salida del disco ‘Cómplices’, pero Salinas logró que Luismi hablara como nunca antes lo había hecho.

“Mi familia… Ahí estás implicando una cosa… si tengo una hija o no la tengo todavía… No quiero todavía hacer ningún tipo de declaración pública con respecto al tema”, le dijo en ese momento Luis Miguel cuando le preguntó por Michelle Salas, a quien acababa de reconocer legalmente como su hija.

Luis Miguel estaba en ese momento pareja con Aracely Arámbula, ya había nacido Miguel, pero no aun Daniel y ante la pregunta de su alguna vez soñaba con tener una familia como una persona normal, el cantante le contestó a María Elena:

“Qué te hace pensar que no la tengo, es posible que la tenga, la gente especula, se creen situaciones y no estoy yo como para aclarar este tipo de situaciones porque son muy personal, se debe mantener privado… Las relaciones entre dos personas, tiene que ser entre dos persona y no entre 3, 4 y 5 porque ahí empiezan los problemas”.

La entrevista tomó un tono de más intimidad cuando tocaron el tema de Marcela Basteri, su madre, quien desapareció hace muchos años, cuando sus padres se separaron y, aunque se promete revelar la verdad en la segunda temporada de la serie, aún sigue siendo un misterio, mucho más hace 12 años atrás.

“No, desgraciadamente no, es una de las cosas que me duelen y es uno de los temas que siguen estando pendientes, es algo que en su momento podré superar, no ha sido posible, es muy difícil… Una madre siempre será una madre, y sobre todos para aquellos que no contamos con esa presencia, con ese cariño, con ese amor, es más difícil”.

Mientras Luismi intentaba volver la conversación a su álbum, como la excelente periodista que es, María Elena seguía incisiva con sus preguntas, y el siguiente tema fue si su carrera había valido la pena.

“Yo me he hecho esa pregunta, si realmente ha valido la pena, he perdido muchas cosas en el camino, mi familia ha sido muy castigada… Un sueño que empezó cuando yo tenía 10 años, haciendo un recuento de los daños es duro, pero al final uno no puede echarse para atrás, cuando uno ya llegó a un nivel, llegó a cierto punto, tiene que seguir adelante”.

REVIVE AQUÍA LA ENTREVISTA: