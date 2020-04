VIDEOS: Emotivos agradecimientos de bomberos y NYPD a personal médico por lucha contra coronavirus

¡Muchas gracias!

Personal de los departamentos de Bomberos y Policía de Nueva York han realizado diversos actos frente a hospitales, para aplaudir a médicos y personal de enfermería que lucha contra el coronavirus.

Los miembros del FDNY y del NYPD agradecen por separado, aunque en algunas ocasiones se juntan para aplaudir y vitorear al personal que sale y entra de hospitales como el Elmhurst, ubicado en Queens, el epicentro de la pandemia en la Gran Manzana.

FDNY Commissioner Daniel Nigro, @NYCMayor Bill de Blasio, and FDNY and @NYPDnews members #ClapBecauseWeCare for the #HealthcareHeroes at @NYCHealthSystem Elmhurst Hospital in Queens and all across New York City pic.twitter.com/mV5SFbAPOj — FDNY (@FDNY) April 17, 2020

En Harlem, los miembros del Precinto 23 agradecieron también y compartieron un video en Twitter con la etiqueta #HealthCareHeroes.

“Trabajando en primera línea… Ustedes nos mantienen vivos”, expresaron. “Estamos emocionados, inspirados y muy agradecidos. Gracias”.

The 23rd Precinct joined @FDNY Engine 53/Ladder 43 to #ClapBecauseWeCare, saluting #EastHarlem's #HealthCareHeroes working the front lines. You are keeping us alive. We are humbled, inspired and so very grateful. Thank you. @NYPDnews @MountSinaiNYC pic.twitter.com/x79qyyT2Gb — NYPD 23rd Precinct (@NYPD23Pct) April 17, 2020

En Coney Island, los médicos fueron recibidos como en “alfombra roja” con bomberos de cada lado aplaudiendo.

FDNY members #ClapBecauseWeCare at @NYCHealthSystem Coney Island Hospital, thanking the #HealthcareHeroes on the front lines of the city’s response to COVID-19 pic.twitter.com/MGTcS1SGPd — FDNY (@FDNY) April 16, 2020

El FDNY también tiene algunos miembros “en primera línea” de batalla contra el coronavirus. Se trata de paramédicos, quienes reciben ayuda de socorristas de otros estados, como anunció la subcomisionada Laura Kavanagh.