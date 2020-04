La Cybertruck de Tesla podrá flotar

Elon Musk reveló que la camioneta eléctrica podrá "flotará por un tiempo" en caso de que los propietarios requieran dicha función

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, reveló que la camioneta eléctrica Cybertruck podrá “flotará por un tiempo” en caso de que los propietarios se encuentren en una situación que requiera dicha función.

Musk difundió la noticia a través de su cuenta de Twitter al responderle a un fan en dicha red social.

En cuanto a lo que realmente implica una característica de flotación, no lo sabemos. Tesla no respondió de inmediato una solicitud de comentarios. Pero el comentario de Musk se dirigió a alguien que cuestionó la capacidad de la Cybertruck de vadear a través del agua, ya que la persona dijo que a veces necesitan cruzar los arroyos mientras cazan o pescan.

Si la Cybertruck puede flotar por un período de tiempo, no debería tener problemas para cruzar las corrientes.

Yeah, and whole lot more! Aargh, I’m dying to make Cybertruck like yesterday!! — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

El CEO de Tesla también reveló algunos cambios que experimentará la futura Tesla Cybertruck en su formato de producción en serie con respecto al controvertido prototipo que la firma presentó a finales del año pasado.

La nueva pick-up eléctrica verá reducido su tamaño un 3% en comparación con el concept, cuyas dimensiones son 5.885 mm de longitud, 2.206 mm de ancho y 1.905 mm de alto.

Aunque el ejecutivo no hizo mención a ninguna gran modificación en el diseño de la camioneta, de modo que por el momento sigue adoptando unas peculiares formas que no le permitirían ser homologable en Europa puesto que probablemente no estaría lista para pasar las pruebas de seguridad Euro NCAP. Australia también puso en entredicho su seguridad.

