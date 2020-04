Urge medicamento para salvar a actriz de Televisa enferma de coronavirus

Una verdadera carrera contra el tiempo

Aunque la actriz Cecilia Romo se reporta estable, internada en terapia intensiva, sus hijos hacen todo lo posible por conseguir un medicamento experimental que los médicos recomiendan.

Desde el 1 de abril, la actriz de melodramas como Cadena de Amarguras no ha salido del hospital Médica Sur, donde a ella y a su hijo Roberto Ravelo les detectaron Covid- 19, pero por su repentino deterioro su familia busca el medicamento en Nueva York.

“El Remdesivir no ha sido aprobado, aunque se ha usado en hospitales de Estados Unidos se considera como prueba. Al no ser aprobado, no se puede distribuir. Conseguimos, pero con otra fórmula y en pastillas.

“Lo que queremos es adquirir el antiviral, nos estamos moviendo por todas partes, pero ahora a quienes nos ayudan pedimos que nos confirmen con fotos la fórmula, que debe ser de mil 200”, contó vía telefónica Roberto.

Aislado desde casa para no contagiar, el hijo de la actriz contó que los primeros días estuvo en contacto con su madre por teléfono, pero al ser llevada a terapia intensiva sólo se entera de ella por médicos, pues ella está entubada y dormida.

La familia espera ver resultados tras suministrarle el Remdesivir para poder informar mejorías certeras.