VIDEO: El pleito que recordó la batalla campal protagonizada por peloteros latinoamericanos en el béisbol de Taiwán

El pleito entre equipos del domingo en la Liga Profesional de Béisbol China (CPBL), luego de que el expitcher ligamayorista Henry Sosa de los Fubbon Guardians golpeara con un lanzamiento al segunda base de los Rakuten Monkeys, Yen-Wen Kuo, recordó la que hasta el momento ha sido la única batalla campal entre dos equipos de béisbol en los 30 años de historia del circuito profesional avecindado en Taiwán.

La CPBL no se caracteriza por este tipo de trifulcas más comunes en las Ligas Mayores, e incluso, a pesar de las evidencias de que los lanzamientos de Henry Sosa fueron intencionales, los ampáyers no determinaron la expulsión del pitcher; sin embargo, vino a la memoria de los aficionados la serie por el título en noviembre de 1999 entre los Wei-Chuan Dragons y Chinatrust Whales, el cual incluso tuvo dos episodios violentos en la quinta y novena entradas protagonizados por peloteros latinoamericanos.

Not as intense as this one from the 1999 Taiwan Series though. That one was a proper full-scale bench brawls. https://t.co/iXkmZNMG9S

— CPBL STATS (@GOCPBL) April 19, 2020