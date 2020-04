Carolina Sandoval, conductora de Telemundo, se quitó la faja y lo enseñó todo con tremendo bikini

La conductora de Suelta La Sopa se sacó la ropa para grabar "El Trasnocho con Caro" en Instagram y dejó todo su cuerpo a la vista y a detalle para sus fans

Carolina Sandoval está orgullosa de su cuerpo y de sus curvas. Este es uno de los mensajes más importantes que la comunicadora comparte a través de “El Trasnocho con Caro”, un “programa” que expone a través de Instagram en IGTV.

La conductora de Suelta La Sopa, de Telemundo, ayer se quitó toda la ropa y se olvidó de la faja para mostrarse sólo con un tremendo bikini en animal print. Así expuso la belleza real de su cuerpo.

En esta ocasión la “Venenosa Sandoval” hizo uso de sus redes sociales para poner toda su atención en los tiempos que corren a raíz del coronavirus.

“Hoy quiero que hablemos sobre lo que estamos pasando y como cada persona tiene una perspectiva diferente en como vamos a salir de esto”, escribió la conductora de televisión.

“Servimos para apuntar con el dedo a todos aquellos que no hacemos algo bien”, dijo Carolina sobre las opiniones que existen hacía “el otro” en relación a lo que se hace o no durante la pandemia.

Carolina Sandoval expuso no estar de acuerdo, por su parte, con algunas acciones que varias celebridades han realizado, señaló cumpleaños y graduaciones.

En el caso de esta última actividad Lili Estefan, estrella de Univision, ha sido muy criticada por la opinión pública por haber festejado la graduación de su hija y salir de su casa para ver pasar el desfile de vehículos en los que varias compañeras y amigas de su hija “desfilaron” celebrando el logro académica. Muchos la “regañaron” por no mantener el distanciamiento social, y por el mensaje erróneo que está llevando a sus fans ante la calamidad que se vive por el COVID-19. La opinión pública la tachó de irresponsable.

La Venenosa no dio nombres, en ningún momento mencionó a Lili Estefan, ésta solo señaló a las Kardashian por cómo festejaron el cumpleaños de Kourtney hace algunos días. En el caso de la conductora de El Gordo y la Flaca, Carolina sólo expuso una graduación, actividad que coincide con lo que vivió Lili el fin de semana.

Sin embargo destacó que el no estar de acuerdo con alguien que quieres, no quiere decir que dejes de querer a esa persona. Ella recalca que hay situaciones y actividades que sí responden a primeras necesidades, y expone que celebrar un cumpleaños o una graduación no aplica como primera necesidad.

Para Carolina una de las peores situaciones que expone el coronavirus es la diferencia de criterios

Aquí el vídeo de Carolina Sandoval.