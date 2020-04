Toda la belleza de Dayana Garroz, actriz de Telemundo, durante su embarazo y con poca ropa

La sexy Coronela de El Señor de los Cielos vive un embarazo con mucha belleza y sensualidad

Dayana Garroz anunció su embarazo hace algunas semanas a través de Instagram y ahora la actriz de Telemundo, la sexy Coronela de El Señor de los Cielos, apareció con un pequeño conjunto mostrando su abultado vientre en las redes sociales, pero ahora también ha demostrado que su figura luce perfecta y más radiante con conjuntos pequeños que no esconden su abultado vientre, pero dejan a la vista el bonito cuerpo que mantiene durante su proceso de gestación.

“Incluso en medio de la crisis Dios sigue siendo bueno, estoy viva, saludable y con Este regalo en la panza! #BabyCroqueta is in the oven! 💖💙 #ThePowerOfLove”, escribió Dayana junto a la imagen.

En sus últimas publicaciones se destacan también sus largas piernas, que cautivan a muchos de sus seguidores, tanto como su bella sonrisa.

Previo a esta publicación fue su posado con ropa interior blanca lo que impacto la red, para ese momento a penas tenía tres meses de embarazo.