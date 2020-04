’Hay cosas más importantes que la vida’: vice gobernador de Texas desata nueva polémica

“Hay cosas más importantes que vivir” durante la pandemia de coronavirus, afirmó el vice gobernador Republicano de Texas, Dan Patrick, quien está presionando para reabrir por completo la economía de su estado.

“En Texas tenemos 29 millones de personas y hemos perdido 495”, dijo el vice gobernador de 70 años a Fox News, calificando esa cifra como una tasa de mortalidad “baja”.

“Cada vida es valiosa, pero 500 de cada 29 millones y estamos encerrados, y estamos aplastando al trabajador promedio. Estamos aplastando a las pequeñas empresas. Estamos aplastando los mercados. Estamos aplastando a este país”, dijo Patrick al entrevistador Tucker Carlson el lunes por la noche.

“Hay cosas más importantes que vivir. Y eso es salvar este país para mis hijos y mis nietos y salvar este país para todos nosotros”, insistió, haciéndose eco de los comentarios que hizo antes en la pandemia.

“Y no quiero morir, nadie quiere morir, pero hombre, tenemos que tomar algunos riesgos y volver al juego, y hacer que este país vuelva a funcionar (…) No podemos soportar esto por mucho más tiempo”.

Patrick insistió en que “los Demócratas tienen el control total” y están “destruyendo nuestro país” con bloqueos que se basaron en “los números equivocados, la ciencia equivocada”.

“Es hora de volver al trabajo. Texas está tomando la delantera, y vamos a ponernos en marcha “, insistió.

Hace un mes, el vice gobernador lanzó otra declaración polémica al decir que los abuelos como él están dispuestos a dejarse morir “para salvar a la economía nacional”.

Don't be fooled #DanPatrick doesn't give a damn about ordinary people's economic suffering, he cares about his big corporate donors.

If he cared about working Texans he would

Support raising the min wage

Universal healthcare

Paid sick leave

Labor unionshttps://t.co/yPzD3WLFju

— Cristina Tzintzún Ramirez (@cristinafortx) April 21, 2020