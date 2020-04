Trump crea confusión con suspensión de “green cards” y celebra ayuda de México para proteger la frontera

El presidente Donald Trump confirmó que este miércoles firmará su orden ejecutiva para suspender durante 60 días la emisión de Residencia Permanente, desatando controversia y confusión.

Esto debido a que hay diversas formas de obtener la “green card”, como petición familiar, matrimonio, patrocinio laboral y programas de protección a algunos grupos vulnerables, como jóvenes en desamparo o que sufrieron abuso de sus padres.

“Hoy voy a firmar my Orden Ejecutiva prohibiendo la inmigración a nuestro país”, expresó en un tuit.

Al tiempo que confirmó la firma de la orden, el presidente Trump destacó otras medidas que le han ayudado a cumplir con sus restricciones migratorias, como la construcción del muro fronterizo, además de destacar la ayuda de México con miles de soldados.

“Mientras tanto, incluso sin esta orden, nuestra frontera sur, está protegida por 170 millas de nuevo muro y 27,000 soldados mexicanos, está cerrada – ¡incluso contra los tráficantes de personas!”, expresó.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight – including for human trafficking!

