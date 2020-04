Video: Modelo asegura que Maluma la obligó a tener relaciones sexuales

Gretell Dorado afirma que el colombiano la incitó a realizar un trío con él y con su amigo Pipe Bueno

La modelo Gretell Dorado decidió romper el silencio y aseguró que Maluma la obligó a realizar un trío con él y con su amigo Pipe Bueno.

A través de su canal de YouTube, el reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, compartió la supuesta historia de terror que vivió la chica hace cuatro años, después de un concierto que el colombiano ofreció en Cancún, Quintana Roo, México.

Y es que después de invitarla al escenario, donde interactuó con ella, con besos incluidos, Gretell fue abordada por uno de los elementos de seguridad del cantante para recibir la invitación a una fiesta a la suite de Maluma.

“Llegué y él estaba sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe. Comenzamos a convivir y a tomar.

“Ese día tuve relaciones con Maluma“, agregó. Sin embargo, la fiesta no había terminado, pues al llegar a la sala, Pipe también quiso probar de las mieles que había gozado su amigo.

“Estaba un poco tomada y en ese momento no sabía lo que hacía. No me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él“, añadió Gretell Dorado, quien confesó que la situación que vivió “fue horrible”.

Por miedo a ser juzgada no había comentado nada, además de que, afirma, fue intimidada por el equipo de Maluma para que no lo hiciera.

Que incluso la mamá de Maluma la contacto para decirle que cerrara la boca.

ASÍ LO DIJO

“Yo estaba ilusionada con él (Maluma) no con Pipe, pero me obligó a estar con Pipe porque yo no quería. Yo siempre dije que no“.

Gretell Dorado, Modelo

Con información de Agencia Reforma