Al menos dos muertos por tornados en Texas y Oklahoma﻿

Una serie de tornados en los estados de Texas y Oklahoma han dejado al menos dos muertos este miércoles.

Un funcionario de Gestión de Emergencias del condado de Marshall confirmó que al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas por un tornado en Madill, Oklahoma.

Ambas personas fallecieron en el momento en el que salían de su trabajo en una fábrica y se dirigían a sus vehículos, pero el funcionario no especificó si la muerte ocurrió en el edificio o una vez dentro del vehículo.

Varios videos en las redes sociales muestran el momento en el que el tornado llega a la ciudad de Madill, que se encuentra en el extremo sur de Oklahoma, a unas 10 millas de la frontera de Texas.

Two fatalities have been confirmed after a tornado touched down in Madill, Oklahoma on Wednesday. https://t.co/eE9SZa7Nju

Take cover! More video coming out of Madill, Oklahoma from earlier this afternoon. Power flashes can be seen throughout the storm itself. #severe #okwx pic.twitter.com/42pV7uEnSs

