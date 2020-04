Apoyo para la comunidad latina LGBT

Organización del Estado Dorado ofrece servicios de alimentación, salud y más para asegurar el bienestar de los latinos durante la pandemia

El Centro LGBT de San Diego trabaja a toda marcha para asegurarse de que sus miembros están recibiendo todo el apoyo que necesitan para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Uno de los principales objetivos de la institución es mantener a la comunidad latina informada y proveer los servicios necesarios para ellos.

“La información es difícil de encontrar, sobre todo en español, entonces nosotros traducimos todos nuestros mensajes a español para nuestra comunidad latina”, explicó a La Opinión la CEO del Centro LGBT de San Diego, Cara Dessert.

La directora aseguró que aparte de todos sus servicios regulares también se están enfocando en ayudar a sus miembros en todo lo que les sea posible y conectarlos con la mayor cantidad de recursos disponibles.

“Nuestro objetivo es servir a la comunidad durante esta crisis y conectarlos con los recursos que necesitan, ya sea atención médica, fondos para pagar su renta o víveres… [Queremos] asegurarnos que nuestra comunidad sobreviva a esta crisis”, indicó.

“Además apoyamos a aquellos que están buscando ayuda para completar su solicitud de desempleo o para negociar con su casero y pagar o reducir la renta. [También] abogamos por los servicios que el estado de California y el gobierno federal han habilitado”, explicó.

Dessert reconoció que la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero (LGBT) es una de las más vulnerables frente al coronavirus y por eso hacen hincapié en la importancia de tratar el tema con mucha seriedad.

“Somos un grupo muy vulnerable ante esta enfermedad, porque tenemos tasas altas de cáncer, VIH y tenemos el doble de probabilidades de ser fumadores que una persona heterosexual, por lo que hay una vulnerabilidad particular a contraer COVID-19”, indicó Dessert.

“El centro actuó con rapidez. Una semana antes de que el gobernador Newsom diera la orden de quedarse en casa, en el centro ya habíamos limitado nuestros servicios… La terapia, la movimos a [modo] virtual, para mostrarle a nuestra comunidad que esto era algo real y muy serio”.

Se habilitó un fondo de emergencia, donde se está recibiendo donaciones para poder hacer frente a las necesidades que se presenten durante la crisis de salud.

“También estamos haciendo entregas de comida a domicilio para aquellos que no pueden venir a los bancos de comida”, agregó la CEO.

El Centro está enfocado en brindar todo el apoyo que la comunidad latina LGBT requiera durante esta crisis.

“Antes y durante el COVID-19, nos centramos en hablar sobre los derechos de los inmigrantes y estamos enfocados en desarrollar más servicios para la comunidad latina LGBT”, afirmó.

“Hemos sobrevivido muchos desafíos y vamos a sobrevivir este también como una comunidad que se mantiene unida”.

Dessert aprovechó para mandar un mensaje importante a la comunidad LGBT: “En este momento para estar seguro es importante tener relaciones sexuales solo con la gente que vive en nuestro hogar… Queremos que las personas disfruten de sus relaciones sin estigma pero en este momento necesitamos estar seguros”.

Jóvenes vulnerables

El centro está especialmente preocupado por los jóvenes que reciben apoyo a través de sus programas, donde encuentran un lugar seguro para expresarse y obtener la ayuda que requieren.

Así lo explicó Cris Sotomayor, gerente de los centros juveniles de San Diego, quien indicó que muchos de estos jóvenes viven en situaciones vulnerables porque en sus hogares no tienen el apoyo que necesitan.

“Lo mas difícil ha sido no poder ver a nuestros jóvenes en persona y darles el apoyo que necesitan… Además, muchos no les han dicho a sus familias sobre sus preferencias, entonces es muy difícil tener contacto con ellos. Estos jóvenes estaban acostumbrados a recibir apoyo semanal y ahora algunos no pueden tener contacto con nosotros”.

Gracias a la tecnología, el centro ha mantenido sus terapias de desarrollo mental y emocional de forma virtual y además ha creado grupos de apoyo a través de los cuales mantiene el contacto con los jóvenes y se organizan para ver películas y hacer manualidades juntos.

“Pueden llamarnos para lo que necesiten, queremos que nuestra comunidad LGBT latina sepa que estamos aquí para ayudarlos”, dijo Sotomayor.

Además, el centro ofrece albergues de emergencia para jóvenes sin hogar, cuyas edades pueden ir entre los 18 y 24 años.

Centros de ayuda