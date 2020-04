Sonia Parissos fuera de Univision Noticias

View this post on Instagram

Hoy cierro un ciclo de mi vida. Por motivos ajenos a mi, hasta hoy fui parte de Univision 23. 6 premios Emmy y múltiples reconocimientos, avalan lo que fueron 23 años de trabajo en Univision donde nací como profesional . Hoy, 23 años más tarde, me voy satisfecha de haber hecho una carrera integra. Dios me cumplió el sueño hace justo un año de ser presentadora del noticiero. Asi que me voy complacida de haber hecho mi trabajo con todo el respeto y de la manera mas impecable que ustedes se merecen. Me dedicare a terminar mi proximo proyecto de vida, en su momento les contaré. Entre tanto, si Dios decide ponerme frente a una cámara de nuevo, lo hará. El, es el verdadero dueño del letrero. Solo me resta agradecerle a la cadena Univisión y a Univision 23 por todas las oportunidades respaldo que me dieron durante todos estos años. A ustedes gracias por el apoyo el cariño y la sintonía durante los fines de semana. Los invito a que sigan conectados con el 23 donde dejé compañeros que son como familia . Hasta pronto.