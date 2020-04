Video: Se aclaran rumores sexuales de Fernando Colunga, nuevo talento de Telemundo

El actor habló de todo e incluso hizo mención del rumor que lo ligaba sentimentalmente a un alto ejecutivo de Televisa

Por años los rumores sobre la vida sexual del actor Fernando Colunga han circulado sin descanso en el mundo de la farándula. El actor suele ser renuente a la hora de dar entrevistas, e incluso es poco lo que se le ve antes, durante y después de cada proyecto televisivo.

En la actualidad su vida privada es completamente un enigma para muchos periodistas del medio del entretenimiento. Pero hoy reapareció la conversación que Fernando Colunga sostuvo con el Gustavo Adolfo Infante.

El protagonista de “María la del Barrio” fue claro e hizo mención de varios rumores ofensivos a su alrededor.

“Si me preguntaran si soy gay les respondería que no, lo normal. Pero si fuera les diría sí, y”, dijo el actor quien en la actualidad es un talento firmado por Telemundo. “Cada quien tiene que vivir su vida con los parámetros que quiera. Tú no puedes juzgar a nadie; me produce una gran impresión que haya gente que me dedique tanto tiempo, y no tengo que ir a convencerlos”, acotó.

Colunga también hizo hincapié en que sabe que hay personas que aseguran que él es -era para el momento se esa conversacion- actor de Televisa porque sostenía un romance con alto ejecutivo de la televisora.

Sobre lo anterior el actor dijo: “Por un lado me produce hasto cierto placer saber que alguien pueda dedicar su vida a pensar en mi. Porque cuando tú sabes que dirás una verdad de una persona le inviertes tiempo y energía, que no regresa”. Pero también expone que lo mismo pasa cuando llegas a decir algo que tú mismo sabes que no es verdad, hecho que de igual manera le produce cierto placer saber que le inventen todo tipo de cosas. “De verdad les debo causar una gran crisis o una gran motivación para tomarse tanto tiempo en mi y en poder asegurar cosas”.

“Tú tienes que tener contento a tu público, a la gente que te quiere, que te ama y que te respeta. A esa es a la gente que tú le tienes que cumplir”, dice el actor en relación al porqué no sale a desmentir todo lo que se dice de él.

Aquí la entrevista completa de Fernando Colunga con Gustavo Adolfo Infante, la cual se realizó en el año 2008.