Aleida Núñez presume sus curvas en ajustados jeans

View this post on Instagram

Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil…y se aplica en todos los aspectos de tu vida. @sensualejeans #modeloyingyang CORTE ALTO EN EL OMBLIGO Con SENSUALE no importa tu talla ESTILIZA tu FIGURA, LEVANTA GLÚTEOS👖 Envío a tu domicilio SIN COSTO a toda la República 😘 Todas las mujeres tenemos un encanto y un cuerpo especial resalta tus curvas,siéntete BELLA. ✨👏@sensualejeans #jeans #jeans👖 #sensuale #quedateencasa #ventaenlinea #cortecolombiano