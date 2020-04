Alejandro Fernández celebra su cumpleaños a lado de sus hijos Camila, América y Alex

View this post on Instagram

Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora. ¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí… ¡vamos calentando motores para los 50! Jajaja 🙏🏻😎