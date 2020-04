IRS ya ha enviado más de $158 mil millones de dólares en cheques de estímulo por coronavirus

El Servicio de Rentas Internas (IRS) en coordinación con el Departamento del Tesoro ha distribuido más de $158 mil millones de dólares en cheques de estímulo económico a estadounidenses en las primeras tres semanas de iniciado el proceso.

Los números informados por el IRS apuntan a que se trata de la mitad del total de 150 millones de pagos que esperan enviar. Al menos 88 millones de personas han recibido pagos.

El proceso de suministro inició la semana pasada, según confirmó la oficina el 11 de abril. Los depósitos directos comenzaron a reflejarse el martes.

#IRS deposited the first Economic Impact Payments into taxpayers’ bank accounts today. We know many people are anxious to get their payments; we’ll continue issuing them as fast as we can. For #COVIDreliefIRS updates see: https://t.co/hEEWmgHA9V pic.twitter.com/2bSHOTjMAS

— IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) April 11, 2020