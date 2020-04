La escandalosa vida de Dennis Rodman: Desde el matrimonio consigo mismo hasta su amistad con Kim Jong-un

La vida de Dennis Rodman fue tan impresionante como su carrera en el baloncesto

Durante muchos años, Dennis Rodman fue el chico malo de la NBA: salió con Madonna, dijo que se acostó con 2,000 mujeres y en los últimos años ha destacado por su amistad con Kim Jong-un.

La vida de Dennis Rodman es tan impactante como su carrera en la cancha, y con la serie documental The Last Dance, es justo hacer un repaso sobre ella.

Dennis Rodman jugó para los Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks y tenía el apodo de “The Worm” por sus habilidades defensivas y de rebote.

Rodman está en el Salón de la Fama de la NBA y llamaba la atención por por teñirse el cabello de diferentes colores.

La escandalosa vida sexual de Rodman es legendaria, pues afirma haber hecho de todo.

En su libro Bad As I Wanna Be, Rodman cuenta que no tuvo relaciones sexuales hasta los 20 años cuando una prostituta se “lo hizo” a él y a sus amigos “por veinte dólares”.

Afirmó que mientras salía con Madonna a mediados de la década de 1990, la reina del pop le enviaba faxes rogando que tuviera un bebé con ella.

Otro de sus peculiares momentos fue cuando Rodman se transmitió a sí mismo teniendo sexo con seis mujeres después de que olvidó apagar un micrófono inalámbrico en su bolsillo.

El gigante del baloncesto también afirmó que sus sesiones de sexo con Carmen Electra, quien fue su esposa, solían “durar días”.

La pareja se casó en noviembre de 1998 en Las Vegas. Carmen solicitó el divorcio el siguiente abril.

En su libro I Should Be Dead By Now, Rodman dedicó secciones enteras contando todo tipo de historias sexuales raras: una de ellas sucedió en una despedida de soltera, donde tuvo sexo con la futura novia.

Dennis Rodman afirma haberse acostado con 2,000 mujeres. Y tras declararse harto de las mujeres, afirmó que era bisexual y se casó consigo mismo para promocionar otro libro.

Durante su carrera en el baloncesto, se informa que Rodman ganó $30 millones de dólares solo en salarios.

Durante su tiempo como estrella de la NBA, también se cree que ganó decenas de millones en acuerdos de patrocinio, televisión y libros.

Sin embargo, en los últimos años, sus activos han decaído por una serie de malas decisiones

En 2012, compareció ante el tribunal para enfrentar cargos por manutención, pues le debía más de $800,000 a una ex esposa.

La amistad de Dennis Rodman con Kim Jong-un

Rodman hizo su primer viaje a Corea del Norte en 2013 con el corresponsal de Vice Media, Ryan Duffy, para organizar exhibiciones de baloncesto.

Allí conoció a Kim Jong-un y luego lo declaró “un amigo para toda la vida” antes de sugerir que el presidente Barack Obama llamara al líder debido a su amor compartido por el baloncesto.

“Nos reímos, cantamos karaoke, hacemos muchas cosas geniales juntos como esquiar y montar a caballo”, dijo a dijo a Good Morning Britain.

