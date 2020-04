Los mejores looks de Danna Paola para estar en casa

La cantante se la está pasando muy bien durante la cuarentena

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más populares del momento, tras su éxito en la serie Élite no ha hecho más que crecer su número de seguidores. Actualmente en Instagram presume de tener más de 23 millones quienes en cada publicación le muestran el gran cariño que le tienen.

Y como ella no se olvida de sus fans, en su red social comparte su día a día, más ahora en tiempos de cuarentena por coronavirus. Por lo que sus fans no han perdido rastro de sus movimientos. Así que al igual que otras celebridades Danna se ha mostrado muy cómoda en su hogar. Aquí te dejamos sus mejores looks.

1. En mini shorts

Desde su cocina Danna compartió este video en donde aparece bailando un sensual reggaetón. La cantante lució unos mini shorts y una playera. Sin duda luce muy cómoda.

2. En bata de baño

Con esta esponjosa y suave bata dejó ver que no pierde el glamour y siempre está lista para verse fenomenal.

3. Sexy ropa deportiva

Como no puede faltar en esta cuarentena, Danna se ejercita y lo hace en un sexy conjunto deportivo color negro que además de hermoso, se ve muy fresco.

4. En pijama

Parece que los shorts y la pijama son sus prendas predilectas para bailar. Aquí lució una playera con manga larga que hizo parecer que no traía nada debajo.

5. Bikini

Y como no podía faltar algo playero, la cantante también disfruta de portar bikinis durante su estancia en casa. No cabe duda que se sabe mantener saludable durante esta cuarentena.