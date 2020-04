Peligrosas “inyecciones de desinfectante” y otras disparatadas sugerencias de Trump contra el coronavirus

(Por Juliana Jiménez J.)

Sugerencias peligrosas que atentan contra la salud y la vida de los ciudadanos. Así califican expertos y médicos las sugerencias erróneas que el presidente Donald Trump le ha hecho a la ciudadanía durante las ruedas de prensa diarias desde la Casa Blanca, cuyo objetivo es informar sobre el avance de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y los esfuerzos que se llevan a cabo para contenerla.

La imprecisión más reciente la difundió este jueves: según él, se estaba investigando la posibilidad de que las inyecciones de desinfectante funcionaran como cura contra el virus, una idea completamente falsa que pone en riesgo a quienes lo escuchan y luego siguen sus indicaciones.

Pero esta no es la primera vez que algo así ocurre. Es mucha la información inexacta que el presidente ha diseminado durante esta emergencia sanitaria. A continuación, enumeramos algunas de ellas:

1. “Inyecciones de desinfectante”

Aquí las palabras textuales de Trump este jueves: “Veo que el desinfectante lo noquea [al coronavirus] en un minuto”, “hay manera de que podamos hacer algo así, por medio de una inyección adentro, o casi como una limpieza, sería interesante verificar eso, usted va a utilizar doctores para eso, ¿verdad? Eso me parece interesante”, le dijo a Bill Bryan, quien dirige la división de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional y que estaba en la rueda de prensa.

La propuesta ha generado el rechazo unánime de expertos médicos, científicos e incluso fabricantes de desinfectantes, que se han visto en la necesidad de alertar a los ciudadanos a que no lo hagan.

Tras la avalancha de reacciones llamando a la población a, de ninguna manera y en ningún caso, probar este método por sus consecuencias potencialmente fatales, el presidente dijo este viernes que su comentario fue “sarcástico”, aunque nada en su tono o sus palabras lo indicaran así.

2. “La luz solar mata el coronavirus”

Cuando hablaba de la errada y peligrosa idea de usar desinfectante como cura para el virus, Trump hizo otra propuesta que dejó a los científicos y expertos médicos rascándose la cabeza: que la luz del sol dentro del cuerpo puede matar al coronavirus.

Trump hizo el comentario después de que Bryan presentó una investigación que hizo su equipo que muestra que el virus no vive tanto tiempo en temperaturas más cálidas y húmedas.

Bryan dijo: “El virus muere más rápido a la luz del sol”.

A lo que Trump respondió: “Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa, y creo que dijiste que no se ha verificado debido a las pruebas. Y luego dije, suponiendo que traigas la luz dentro del cuerpo, que lo puedes hacer a través de la piel o de otra manera, y creo que dijiste que también vas a probar eso”.

Los principales expertos de la Casa Blanca han dicho que esto es falso, aunque no es fácil de adivinar: si la luz matara el coronavirus, bastaría con exponerse a los rayos del sol para curarse.

Cuando Trump le preguntó directamente sobre el uso de la luz y el calor para matar el coronavirus, la doctora Debbie Birx, una de las expertas médicas principales que dirigen la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, respondió que no había oído hablar de esos tratamientos.

Al día siguiente, este viernes, Trump reiteró que la luz del sol mata el coronavirus. Hasta esa tarde, al menos 51,608 personas en Estados Unidos han muerto por esta enfermedad en las últimas semanas.

3. “La hidroxicloroquina puede funcionar como cura”

El presidente ha dicho en conferencias de prensa y en su cuenta de Twitter que la hidroxicloroquina junto con un antibiótico se podría usar como cura para el coronavirus.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020