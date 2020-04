4 inigualables recetas mexicanas con frijoles

View this post on Instagram

¡Pon a remojar los FRIJOLES para preparar esta deliciosa receta MEXICANA mañana! 😋 👤 PORCIONES: 6 📝 INGREDIENTES: – 1 taza de tocino picado – 1 taza de chorizo picado – 1 cebolla picada – 2 dientes de ajo picado – 1 taza de salchicha en cubitos – 3 chiles jalapeños picado – 2 tazas de frijoles bayos cocidos – 2 tazas de caldo de fríjol – 1/2 taza de chicharrón troceado – 1/4 de taza de cilantro fresco picado – 1 pizca de sal Para decorar: – 1 taza de epazote frito PREPARACIÓN: 1. Calienta una olla profunda a fuego medio y fríe el tocino con el chorizo hasta que estén cocidos. 2. Agrega la cebolla y cocina hasta que esté transparente, luego el ajo, la salchicha, los chiles jalapeños, los frijoles y el caldo. Cocina durante 10 minutos o hasta que suelte el hervor. 3. Agrega el chicharrón y el cilantro fresco, sazona a tu gusto. 4. Sirve los frijoles en un plato y decora con hojas de epazote frito, chile serrano y un poco de chicharrón troceado. • • • #kiwilimon #frijolescharros #frijoles #beans #recetasfaciles #comidamexicana #cocinamexicana #recetascaseras