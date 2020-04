El sexo virtual no sustitye al real, pero no es motivo para saltarse el confinamiento

Hay distintas maneras de mantener viva la pasión y los instintos controlados

En la mayoría de países, durante el confinamiento no se puede mantener contacto físico con personas con las que no se convive. Eso quiere decir que si no vives en pareja o estás casado, las posibilidades de mantener sexo se reducen.

Pero expertos recuerdan que no todo está perdido. Incluso este distanciamiento puede ser favorable para reavivar la llama y atracción sexual.

Gobiernos como el argentino han ido un paso más allá y han recomendado a sus habitantes realizar videollamadas, el sexo virtual o el envío de mensajes subidos de tono. Lo que sea para frenar el impulso de salir de la casa y saltarse el confinamiento que puede derivar en más contagios de coronavirus.

”Hay que entender que, por el momento, lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona”, comentó José Barletta, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ejecutivo de Alberto Fernández, según informa La Vanguardia.

También, si lo deseas, puedes recurrir a internet donde se están poniendo en marcha inciativas para que personas solas encuentren pareja que, quizá, se consolide en el futuro.