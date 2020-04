¿Escuela todos los días después del confinamiento? La broma de un padre a sus hijas que conquista internet

Un padre ideó la mejor broma para tomarles el pelo a sus hijos. Les envió una carta falsa del gobierno, diciendo que las escuelas estarían abiertas los siete días de la semana durante los próximos seis meses.

Liam Schewitz, un director de ventas y comediante británico, engañó a sus dos hijas, Frankie, de ocho años y Millie,de 11.

La carta recreaba la enviada por Boris Johnson que decía que una vez que se hubiera levantado el confinamiento, las escuelas tendrían sesiones especiales de fin de semana para compensar la falta de educación y clases durante la cuarentena.

Las niñas parece que ya se han acostumbrado a no ir a la escuela y no se tomaron demasiado bien el nuevo plan de tener que ir todos los días. Se creyeron todo lo que decía la carta y es que la recreación era perfecta: tenía el logotipo del gobierno y la firma del primer ministro.

“Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora para mantener a tu hijo en casa durante el período de cuarentena. Juntos, venceremos a este virus mucho más rápido y podremos volver a la normalidad lo antes posible.

Desafortunadamente, si su hijo se queda en casa, esto significa que puede haber perdido más de 50 días de escuela para cuando regresemos a la normalidad.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la educación de sus hijos se mantenga de cualquier manera y no se vea obstaculizada por la pandemia

Por esta razón, cuando las escuelas vuelvan a abrir, recuperaremos rápidamente el tiempo perdido no solo teniendo clases y enseñando a sus hijos de lunes a viernes, sino también haciendo obligatorio que la asistencia a la escuela los sábados y domingos durante los primeros 6 meses”, decía la carta.

My youngest has been banging on about “prank week” and has been royally pranking us all day.

Little does she know, her father is the prank master

Both of them panicking now, the bonus is that their sadness has brought a hush into the house. pic.twitter.com/IsI6MoZb2V

— schwitz (@sentientbomb) April 21, 2020