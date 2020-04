Kourtney Kardashian tomó un descanso recostada y vistiendo un bikini negro diminuto

Mira el minúsculo traje de baño con el que la mayor de las Kardashian presumió sus atributos

Si hay alguien que, al parecer, se ha tomado muy relajado esto tiempo de aislamiento por la pandemia mundial es la mayor de las dinastía Kardashian, Kourtney Kardashian, quien no ha parado de postear paseos, días de playa y mucho compartir con sus pequeños hijos. El día de hoy no fue la excepción, pero Kourtney, además de tomar un descanso en medio de un día de piscina, presumió el cuerpazo que se gasta con un bikini negro que le dejó las pulsaciones aceleradas a más de uno.

Una de las estrellas de Keeping Up With The Kardashians cumplió 41 años recientemente, pero su apariencia es la de una mujer muchísimo más joven. Muchos de sus seguidores aseguran que su lozanía se debe a que siempre mantiene un look más natural que el resto de su hermanas. De hecho, en la reciente instantánea que subió a Instagram, se puede ver sin maquillaje y con el cabello húmedo hacia atrás.

Definitivamente, si hay alguien que heredó la belleza y elegancia natural de Kris Jenner es Kourtney y lo presume a diestra y siniestra para mantener la pasión de sus seguidores activa y muy cerca.