La peleadora María Ribeiro persiguió a un acosador sexual hasta entregarlo a la policía

La joven de 27 años tiene dos peleas profesionales y milita en la empresa Brave FC

La joven peleadora brasileña de 27 años, María Ribeiro, se enfrentó a un acosador sexual que le mostró sus genitales, luego de que la atleta salió de casa, en Sinop, Brasil. Al increparlo, el hombre siguió con su actitud y posteriormente se echó a correr; sin embargo, la luchadora de MMA lo persiguió.

“Decidí ir por él. Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía”, explicó Ribeiro sobre el incidente a la compañía Brave FC, donde actualmente compite.

“No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiese quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Al alcanzarlo, las mujeres de Sinop me empezaron a animar”, agregó.

Tarciara Santos out of BRAVE 25 bout. Gabi Marcal steps in to face @_MariaRibeiro “Wonder Woman” on Friday.#BRAVECF25🇧🇷

🗓August 30th

📍 Mines Tennis Club Arena

🎟 Tickets available at @sympla

🔗https://t.co/LbSMFxBLnE

📺 Watch Brave 25 Live & Free on #BraveCFTV pic.twitter.com/vMaY8iUGhs — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) August 28, 2019

La peleadora cuenta con un par de peleas profesionales, ambas en Brave FC, con un récord de 1-1. Ribeiro tuvo un debut soñado, ya que derrotó por nocaut en el primer minuto del encuentro a una histórica como lo es Micol Di Segni.