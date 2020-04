Celebran con esperanza cumpleaños de Dulce María, niña desaparecida hace 7 meses en Nueva Jersey

Dulce María Alavez cumplió 6 años de edad el 25 de abril y un grupo de parientes y amigos lo celebró en su ausencia, usando la plataforma Zoom, a más de siete meses de su misteriosa desaparición en un parque en Bridgeton, Nueva Jersey, recordó Pix11.

La custodia de la niña la tenía su abuela Norma Pérez, pero el día que desapareció estaba al cuidado de su madre, Noema Alavez Pérez, adolescente nacida en EEUU y entonces embarazada de su tercer hijo. Su padre vive en México y ha sido también interrogado sobre el caso.

Desde el 16 de septiembre la niña no ha sido vista en público. La tarde de ese lunes desapareció mientras jugaba con su hermano Manuel, de 3 años. Su madre estaba en un automóvil con otro pariente de 8 años.

Al día siguiente se emitió un “alerta ámbar” por la niña y se inició una búsqueda frenética con autoridades locales y federales (FBI), sin resultados hasta ahora.

Los investigadores dicen que Dulce María fue subida a una camioneta roja por un sospechoso que ha sido descrito como de 5-6 a 5-8 de estatura, con una complexión delgada y acné en la cara.

No hay cámaras de seguridad ubicadas en el área de juegos donde desapareció. El novio de la madre ha sido la única persona detenida, pero no fue acusado por este caso.

El hombre, identificado como Edgar Martínez (27), es un inmigrante mexicano indocumentado. Una fuente federal confirmó a New York Post que en el otoño quedó bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)

Seis meses después, a principios de marzo supuestamente Dulce María fue vista al otro lado del país, en Ohio, pero las autoridades lo desmintieron.

Así, sigue el misterio policial, y ya desde fines del año pasado los expertos dijeron que casos como éste son raros y advirtieron que podría tomar meses o más hasta obtener respuestas, porque los niños crecen y cambian físicamente.

La recompensa ha subido a $75 mil dólares. El FBI sigue pidiendo a cualquier persona con información que escriba al portal de la organización. O llame a la policía al 856-451-0033.

Do you see anyone you recognize? On #NationalMissingPersonsDay, spending a few minutes looking through our kidnapped and missing persons page could change a life. Help the #FBI Newark locate these individuals, and submit tips to https://t.co/ZZPQCmJjAk. https://t.co/QEfONozmAi pic.twitter.com/5IB7IBVvUU

— FBI Newark (@FBINewark) February 3, 2020