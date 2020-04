David Bisbal y Rosanna Zanetti, ¿padres de nuevo?

View this post on Instagram

Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, hace nada tenía a un bebé en mis brazos y hoy tenemos un niño que está cumpliendo su primer año. Riquísimo, inteligente, gracioso, aventurero y con mucha energía (a quién habrá salido?) que nos llena a todos de alegría. No nos imaginábamos su primer cumpleaños así pero si está la familia unida lo tenemos todo. Feliz primer cumpleaños Matteo! Te amamos ❤️ Alguien me dijo que cuando nace tu primer hijo también ese día nace una mamá, y si lo vemos así también nació una abuela, una hermana mayor, el padre de un niño y una larga lista de emocionantes primeras veces para todos. Así como hace un año Abril nos bendijo con nuestro bebé, deseo que este Abril traiga buenas noticias y bendiciones para todos. ✨