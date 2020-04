De camino al mar, Eva Cedeño, la protagonista de “Te doy la vida”, se quita el bikini y queda en topless

View this post on Instagram

⏭▶️ Siempre he sido contestona, peleonera y medio irreverente. Y todo el día he traído esta anécdota en la cabeza y se las quiero compartir. Hace aaaaños, tenía 14 años aprox. le contesté horrible a mi mamá, pero FEO. Y ella me dijo ¡ASÍ, ASÍ… Así quiero que le contestes a cualquier cabrón que quiera faltarte al respeto!!! En ese momento dije “wow, no me castigó”. Pero ahora entiendo que me dio una mejor lección. Claro, todos te enseñan a portarte bien, a hacer lo correcto, a canalizar tus emociones.. pero nadie te dice que hacer cuando las cosas se salen de control, y no solo con "el cabrón” (que en ese momento lo tomé literal), sino con cualquier circunstancia de la vida que te orille a faltarte al respeto ¡CONTÉSTALE! no es necesario hacer algo que no quieres si tienes tus convicciones completamente claras.