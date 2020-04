Estados Unidos está a tres semanas de quedarse sin carne de cerdo

"Si la gente no tiene comida, vamos a tener disturbios"

Los contagios en plantas procesadoras de carnes siguen en ascenso en Estados Unidos, lo que pone en riesgo el abastecimiento.

La situación es tan extrema que un congresista Collin Peterson (D-MN) advirtió que al suministro de carne de cerdo en Estados Unidos le quedan tres semanas de no tomarse medidas.

Peterson y el gobernador de Minnesota Tim Walz se refirieron al tema en una rueda de prensa cerca de la planta de carne de cerdo JBS, ubicada en Worthington, la cual está cerrada por un brote de coronavirus.

Relacionado: Planta de carne culpa a inmigrantes por brote de coronavirus en sus instalaciones

“Desafortunadamente, si no resolvemos esto, la gente lo descubrirá; porque no vamos a tener carne de cerdo en los estantes”, dijo Peterson. “Estamos a unas tres semanas de no tener carne de cerdo en los estantes de los supermercados”.

500 empleados de JBS dieron positivo por coronavirus. La fábrica emplea a más de 2,000 personas. La planta no abrirá hasta que no haya medidas de seguridad sanitaria y se aumenten las pruebas en el lugar.

Peterson cree que el problema de las plantas contaminadas puede convertirse en un asunto de seguridad nacional.

“Este es un problema mayor a si la gente pasará hambre o no. Es un problema de seguridad nacional. Estados Unidos tiene que tener un suministro de alimentos en el que podamos confiar para la seguridad nacional. Si la gente no tiene comida, vamos a tener disturbios”, dijo el congresista.

De acuerdo con 13 News, unos 160,000 cerdos deberán ser sacrificados mientras las plantas cierran a lo largo del país.

El presidente Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que obliga a las plantas de carne a permanecer abiertas.