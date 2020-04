Hallan varios cadáveres en camiones de mudanza afuera de funeraria de Brooklyn

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) hallaron decenas de cadáveres en camiones de mudanza sin refrigeración afuera de una funeraria de Brooklyn.

Los agentes llegaron a la funeraria Andrew Cleckley Funeral Services de Flatlands el miércoles en la tarde después de que vecinos denunciaran un olor nauseabundo en los alrededores.

residents had complained about the putrid smell at a funeral home in Brooklyn. And they were right. 100 bodies found – not in freezers – but in unrefrigerated trailers outside the funeral facility in the Flatlands section. @jimdolan7 is on the scene. https://t.co/6oALDFrc9i

— Bill Ritter (@billritter7) April 29, 2020